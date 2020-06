Esteban Cambiasso, ex centrocampista dell'Inter, parla dei nerazzurri ai microfoni di Sky Sport: "Conte aveva infortuni e giocatori che venivano da altri infortuni. Si è un po' trovato obbligato a fare quella formazione. I problemi col Sassuolo nascono dalla partita prima e se giochi ogni tre giorni questo è un punto fondamentale: se è una partita da 5-0 non puoi trascinartela fino al 95esimo, a quel punto ti trascini altri problemi per la prossima partita. Saper tenere il ritmo ogni tre giorni dipende anche da quello: sai che al 60esimo, 65esimo ce l’hai in mano, che è diverso dover lottare fino alla fine. Se l’Inter esce dalla lotta scudetto non è per il pareggio col Sassuolo, ma perché chi è davanti vince e ci sono sempre meno giornate, quindi diventa molto più difficile".