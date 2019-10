Antonio Candreva, esterno dell'Inter, parla a Sky Sport dopo la vittoria in Champions League sul Borussia Dortmund: "C'è l'entusiasmo giusto, la voglia di far bene, di migliorarsi, di soffrire tutti insieme. Dobbiamo continuare così, stiamo bene. Nelle altre due partite non eravamo riusciti a concretizzare, oggi grande partita. Festeggiamo fino a mezzanotte e poi testa di nuovo al campionato. La fatica c'è, ma si sopperisce con entusiasmo e voglia. Davvero una grande prova".