Antonio Candreva, centrocampista dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della partita vinta per 4-0 dai nerazzurri contro il Lecce: "Contento per il mio gol, ma soprattutto per la vittoria. Abbiamo fatto la prestazione che volevamo. Conte perfetto per me? Penso che lui sia giusto per chiunque. Io l'anno scorso ho perso un anno e vorrei rifarmi assieme ai miei compagni. Sulla mia rete posso dire che la palla è partita bene e si è insaccata. Dedica? Per Allegra".