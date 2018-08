Inter e Monaco hanno definito i dettagli della trattativa Keita, che oggi ha svolto le visite mediche e sarà annunciato come nuovo acquisto nerazzurro. Le due società continuano a parlare anche di Antonio Candreva, che ha espresso la propria volontà di rimanere a Milano, ma che non ha mai avuto modo di rifiutare alcuna offerta ufficiale del Monaco: la proposta del club del Principato al calciatore, stando alle indiscrezioni raccolte, non è ancora arrivata.



SERVE UN'OFFERTA TOP - Un particolare da non trascurare, che lascia assolutamente aperta la pista che potrebbe condurre l'ex Lazio alla corte del club monegasco. L'Inter ha già comunicato al calciatore che probabilmente non parteciperà alla prossima Champions, l'idea del club è quella di lasciare l'esterno fuori dalla lista da presentare alla Uefa, ma questo per Candreva non rappresenterebbe un punto di non ritorno. Il calciatore si trova benissimo a Milano e proseguirebbe volentieri la propria esperienza in nerazzurro, colori che potrebbe pensare di lasciare solo a fronte di un'offerta che reputa molto soddisfacente. Un trasferimento in prestito (finora Inter e Monaco hanno parlato di questa opzione) non riscalda l'entusiasmo di Candreva, che chiede al Monaco un trattamento diverso.