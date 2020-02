Moses o Candreva? Persiste il dubbio per il derby anche se il nigeriano ha dato buone risposte a Conte. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Moses a Udine s’è fatto apprezzare soprattutto in fase offensiva, con un paio di guizzi interessanti in campo aperto. In fase difensiva la prestazione è stata meno pulita: Sema lo ha sorpreso una volta alle spalle e un’altra è riuscito a entrare indisturbato in area sfruttando proprio un ripiegamento pigro del nigeriano. Che gode comunque della massima fiducia di Conte che però non gli garantisce la certezza di una maglia da titolare. Moses esterno è un’invenzione di Conte al Chelsea, un’intuizione decisiva nella corsa al titolo vinto nel 2016-17. Ma dietro di lui c’è Antonio Candreva che scalpita: nella prima parte della stagione è sembrato un giocatore nuovo, ritrovato nelle gambe e nella testa. Il nuovo corso se l’è conquistato sul campo, dando sempre qualcosa in più”.