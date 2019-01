Secondo il Corriere della Sera, rimane in bilico il rinnovo di Mauro Icardi con l'Inter. "Wanda passa per la cattivona della compagnia, in realtà fa gli interessi suoi e del marito e sa di avere un ascendente non indifferente sul gruppo Suning. Il contratto attuale scadrà a giugno 2021, l’ingaggio è ora sui 5 milioni. Poi c’è la questione della clausola da 110 milioni, valida solo per l’estero dal 1° al 15 luglio di ogni estate. L’Inter vuole toglierla, Wanda tenerla e aumentarla in base al nuovo ingaggio: si alza in proporzione al ritocco".