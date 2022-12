Ha giocato poco ma tanto gli è bastato per andare in rete. Valentin Carboni ha avanzato la sua candidatura per uno spazio maggiore nella sua Inter dopo il gol con cui ha chiuso la sfida al Salisburgo. Ha poi parlato a Inter TV: "Sono molto contento per il primo gol, ringrazio il mister e la squadra per darmi spazio e farmi vedere. Cerco di migliorarmi ogni giorno e puntare al massimo quando il mister mi dà l'opportunità. Ci stiamo allenando forte per continuare a vincere e cercare di dare il massimo in ogni partita. Napoli? Cerco di essere pronto quando il mister mi chiama e cercare di sfruttare le opportunità".