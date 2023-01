Tempo di riflessioni in casa Inter per il mercato di gennaio. La squadra nerazzurra aspetta una risposta da Skriniar, in scadenza di contratto. Sull'argomento è intervenuto anche il giornalista Fabio Caressa, a Radio DeeJay. "L'Inter ha fatto la partita dell'anno con il Napoli ma su Skriniar devo confessare una cosa. Fategli fare la scelte che vuole, non rompete le scatole con i sentimentalismi. E l'Inter al suo posto andrà su Scalvini".