è pronto alla grande sfida di mercoledì sera a San Siro. L'allenatore dell'Inter ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia del posticipo contro il Napoli primo in classifica con 11 punti di vantaggio sui nerazzurri: "Si tratta di una partita fondamentale. Ho ancora qualche dubbio di formazione per l'attacco.Skriniar? Assolutamente no, è un ragazzo straordinario che dà sempre tutto in campo. E' innamorato dell'Inter e non ho dubbi in merito. Oltre a lui ci sono altri giocatori in scadenza, ma la società è forte e sta lavorando al meglio".