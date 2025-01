Inter, Carlos Augusto: "La sconfitta col Milan brucia, col Venezia..."

GETTY

, esterno dell'parla ai DAZN prima del match con il Venezia: "Sappiamo che è una sconfitta brutta, che brucia, però la stagione è ancora lunga e abbiamo visto ciò che abbiamo fatto bene e quello che abbiamo sbagliato. È passato e ora dobbiamo concentrarci sul campionato perché la stagione è ancora lunga e abbiamo tante partite. Dopo le sconfitte escono sempre le notizie cattive, però abbiamo dimostrato di essere un gruppo forte con la testa giusta. Oggi è importante come tutte le altre e dobbiamo giocarla per vincere. Per me oggi che gara è? È una partita importante come le altre. Voglio fare il mio massimo per aiutare l’Inter, oggi è un’altra opportunità ma l’importante è la vittoria indipendentemente da chi gioca".

IL TABELLINOVENEZIA (3-5-2): 35 Stankovic; 4 Idzes, 33 Sverko, 15 Altare; 7 Zampano, 6 Busio, 14 Nicolussi Caviglia, 97 Doumbia, 77 Ellertsson; 11 Oristanio, 20 Pohjanpalo.A disposizione: 1 Joronen, 23 Grandi, 5 Haps, 9 Gytkjaer, 10 Yeboah, 17 Conde, 19 Bjarkason, 21 Sagrado, 31 Chiesurin, 79 Carboni, 80 El Haddad. Allenatore: Eusebio Di Francesco.INTER (3-5-2): 1 Sommer; 36 Darmian, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 21 Asllani, 7 Zielinski, 30 Carlos Augusto; 99 Taremi, 10 Lautaro.A disposizione: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 8 Arnautovic, 9 Thuram, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 28 Pavard, 32 Dimarco, 42 Palacios, 51 Alexiou, 52 Berenbruch, 53 Topalovic. Allenatore: Simone Inzaghi.