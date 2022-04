Intervenuto alla Bobo Tv, l'ex attaccante dell'Inter, Antonio Cassano, spiega come l'anno prossimo Simone Inzaghi farà coesistere Gosens e Perisic.



"Gosens ha fatto gol nel derby ed è andato ad abbracciare Brozovic. È uno cattivo, va a mille all’ora, non so se ritornerà ai livelli dell’Atalanta ma è un giocatore serio. Per come sta Perisic, io vorrei vedere entrambi in campo. Secondo me il prossimo anno Inzaghi giocherà con entrambi titolari, uno a destra e l'altro a sinistra".