Intervenuto alla Bobo Tv, l'ex calciatore, Antonio Cassano, esprime la propria opinione in merito alla prima battuta d'arresto dell'Inter in campionato e conferma la propria fiducia in Simone Inzaghi.



«Inzaghi doveva capire le situazioni perché è lui l'allenatore. Io sono sempre ottimista e mi sono sbilanciato dicendo che questo tecnico ha delle idee, specie per quello che ha fatto negli ultimi due mesi e per come ha ricominciato. Ora non cambio opinione. Penso che la squadra nerazzurra debba vincere lo scudetto, spero che sia un campanello d'allarme e che non succeda come un anno fa che si vanno a perdere punti preziosi con partite sulla carta sempliciPenso che su carta la squadra nerazzurra sia più forte delle altre. Una partita fatta male meritando di perdere ci sta. Ma spero che dopo i due anni fatti non bene Inzaghi abbia imparato la lezione, possono capitare gare così ma non si possono perdere partite facili su carta perché le rivali ti sono dietro, sono arrivate già Milan e Juve. E adesso ci sono partite difficili. Ho fiducia in lui e nell'Inter spero sia un inciampo»