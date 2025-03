Inter, c'è voglia di USA: la strategia per aumentare i ricavi e le opzioni mercato. Da Reyna a Tillman dopo il no di Tessmann

Lodella nuova gestionetargatanon può prescindere da un mercato ritenuto strategico per le prossime stagioni come quello dell'area centro-nord americana e, in particolare degliIl Mondiale per Club che si disputerà quest'estate negli States e il Mondiale in programma nell'estate 2026 distribuito fra Messico, USA e Canada saranno una vetrina da non fallire, dato il giro economico di affari che si genererà e la visibilità che porteranno con sé, anche al netto dei tanto chiacchierati dazi.

A confermareè stato, recentemente e nel corso dell'Assemblea dei Soci - che ha di fatto sancito il nuovo consiglio di amministrazione targato Oaktree - è stato il presidente e amministratore delegato unico del club,: "e dobbiamo tutti essere consapevoli che il nostro faro deve essere la sostenibilità economico finanziaria della società.[...] commerciali, rappresenta uno dei capitoli più importanti [...]. Dobbiamo essere in grado di sviluppare nuove strategie per aggredire i mercati più importanti del mondo. Il primo tra tutti è il mercato americano. Nei prossimi due anni gli Stati Uniti d’America saranno il centro mondiale del calcio. Estate 25, Clubs’ World Cup. Estate 26 la Coppa del Mondo".

Creare introiti da zero è sempre complicato e il modo più semplice per accelerare visibilità e rapporti,specialmente se già in auge e con grande visibilità.hanno aiutato rossoneri e bianconeri che sono partiti in anticipo sulla concorrenza nerazzurra la cui contromossa, almeno per ora, è stata quella di tentare il colpo del canadeseche però non ha avuto impatto in campo.

- Che la strategia dell'aiuto in campo possa risultare vincente è chiara da tempo al punto che, nel corso delle ultime due estati di calciomercato, l'Inter aveva già provato ad inserire in rosa dei nazionali statunitensi. Due anni fa fu lanciato l'assalto (proposto e rifiutato il prestito con riscatto prefissato) a, attaccante ex-Arsenal e pagato circa 30 milioni di euro dal Monaco per strapparlo ai Gunners. L'estate scorsa, invece, ci fu l'assalto quasi completato al centrocampista, allora al Venezia con cui fu trovato un accordo a titolo definitivo, che però non accettò un ruolo da riserva in nerazzurro preferendo il trasferimento al Lione.

L'Inter quel mercato sta continuando a monitorarlo e l'idea di poter inserire un talento "born in the Usa" non è del tutto tramontata anche se, ovviamente, le necessità della rosa e le condizioni del mercato avranno ovviamente priorità. Da tempo piace, attaccante classe 2003 del PSV Eindhoven, che però è alle prese con un infortunio al ginocchio (operato al menisco) e con un contratto lungo. Stessa durata e stesso club, ma in un ruolo più delicato per il futuro nerazzurro come quello del centrocampo, lo hache però, a differenza di Pepi è dotato di passaporto comunitario dato che è nato in Germania e cresciuto nel Bayern Monaco. Quindi c'è, oggi al Borussia Dortmund e che ha u contratto in scadenza soltanto il 30 giugno 2026, a far discutere in questo senso è il ruolo (oltre al fatto che i gialloneri sono bottega cara) dato che da mezzala non ha reso e da esterno d'attacco non troverebbe spazio nel modulo di Inzaghi. Infine un nome già trattato in passato dai nerazzurri ovvero quello di, terzino destro classe 2002 del Borussia Monchengladbach e che andrebbe a prendere il posto in rosa di vice-Dumfries con Darmian che potrebbe rimanere come ultimo jolly della rosa.