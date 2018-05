L’Inter rischia di sciogliersi sul più bello, adesso la Champions dei nerazzurri dipende tutto dalla sfida di domani tra Crotone e Lazio: se i biancocelesti vincono all’Ezio Scida il sogno finisce qui, un po’ per caso un po’ per evidenti colpe. Il portiere del Sassuolo, Consigli, ha inciso molto, ma l’atteggiamento degli uomini di Spalletti non è stato perfetto, fin dall’inizio.



ARIA DI FESTA - Troppa aria di festa, con una partita ancora da vincere. Nel pre gara mogli e figli dei giocatori hanno posato sul terreno di gioco per inspiegabili scatti. Sorrisi e abbracci prima dell’inizio, delusione e scoramento al triplice fischio. Si poteva attendere. Anche perché tutte le volte che l’Inter ha lasciato emergere spavalderia è sempre stata punita. È mancato il carattere giusto, quello che genera equilibrio, che poi è la migliore delle virtù per chi vuole competere per certi traguardi. L’Inter è caduta di fronte ai 70 mila del Meazza, increduli davanti alle prodezze di Politano e Berardi.



GIUDIZI AFFRETTATI - A fine gara Spalletti ha evidenziato i meriti del portiere neroverde, ma le parate di Consigli rappresentano solo una parte dell'amara verità. L’altra parte, altrettanto meritevole di menzione, si nasconde nell’incapacità dell’Inter di gestire certe situazioni. I nerazzurri si esaltano e inciampano, aprono a imprudenti cerimonie da fine stagione e mettono a rischio una qualificazione che ieri pareva possibile. «Come reputo questa stagione senza Champions? Darei un voto più basso rispetto a quello espresso ieri in conferenza, perché questa sconfitta incide», ha spiegato Spalletti a Premium. Ieri promossi a pieni voti, oggi rischio bocciatura. È mancato equilibrio anche in quel giudizio affrettato. Adesso la Champions dell’Inter passa dalle mani di Zenga.