. Queste le parole dinell'estate del, quella in cui il croato, da capitano, trascinò la sua nazionale al secondo posto nelrusso vinto dalladi. Due anni fa, fino agli ultimi giorni di mercato, i nerazzurri hanno provato a regalare a Lucianoquel centrocampista dal respiro internazionale e dalla personalità spiccata in grado di far fare il salto di qualità a una squadra fragile. "Contatti diretti con l'entourage", la denuncia del Real; "E' stato proposto" la difesa dell'Inter.E, un anno e mezzo dopo, è arrivato il suo 'erede', Christian. Sì, perché il Tottenham, una volta vendutoal(2012), ha deciso di puntare sul danese (2013) che brillava all', affidandogli le chiavi del gioco e sborsando poco più di 13 milioni di euro. E l'Inter su di lui ha puntato a gennaio: personalità e respiro internazionale, si pensava, vista la finale, poi persa, di Champions nel 2019. P- E ora i due sono pronti ad affrontarsi in Champions League. Modric col Real, Eriksen con l'Inter: il croato, milanista da sempre, con Boban come idolo, resta il colpo mancato, nonostante il pressing dei suoi connazionali Brozovic e Perisic; il danese, che ha spinto per vestire la maglia interista, si gioca già il futuro: mai convincente, il 24 nerazzurro ha mostrato il suo talento a sprazzi, in dei flash che sanno già di rimpianto, che hanno già il profumo del "ah, se servisse sempre questi palloni...".. Poi, se non dovesse arrivare la sterzata definitiva, questa sera e nelle prossime partite, a gennaio l'ex Spurs potrebbe andare via: ilvaluta l'affare,è pronto ad ascoltare. Zhang, invece, ha già detto la sua. Mentre Eriksen vuole far parlare il campo...@AngeTaglieri88