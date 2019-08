Come sottolineato da Inter TV, tra le note positive del pre-campionato dell’Inter per Conte c’è, tra le altre, l’ottimo avvio di Stefano Sensi che sta già dimostrando un’ottima intesa con Marcelo Brozovic. Con le doti in fase di palleggio, Sensi dimostra di essere interscambiabile con Brozovic: l’intesa tra i due è già evidente ma è destinata a migliorare con Conte che per ora chiede ai due centrocampisti di cercarsi con più continuità per poter creare più occasioni da gol. L’allenatore, per ora, si gode i due metronomi del centrocampo nerazzurro.