Dopo la vittoria contro la Turchia, l’Italia Under 17 batte anche la Romania (3-0) e con un turno d’anticipo conquista l’accesso alle fasi finali degli Europei che si terranno a maggio in Irlanda. Tra iprotagonisti, neanche a dirlo, ancora una volta in baby fenomeno dell’Inter, Sebastiano Esposito, che con una magia su punizione firma il momentaneo 2-0.