Che futuro per Romelu Lukaku? Lui vuole rimanere a Milano, ma Marotta ha ribadito che bisognerà capire se sarà il caso di rinegoziare col Chelsea la sua permanenza. Parole che fanno pensare a un pessimismo sulla conferma del centravanti belga, ma che in realtà non chiudono, anzi, mettono ancor più l'ex-Chelsea davanti a un bivio: se davvero vuole rimanere all'Inter dovrà dimostrare sul campo il suo valore.



Ecco il punto del nostro inviato Pasquale Guarro direttamente dalla sede dell'Inter