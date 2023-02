Bocche cucite tra i dirigenti dell'Inter dopo la sconfitta di ieri a Bologna. In occasione della ripresa degli allenamenti di domani ad Appiano Gentile è previsto un confronto tra i dirigenti e lo staff tecnico. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, Simone Inzaghi non è a rischio esonero. La dirigenza nerazzurra cerca di compattare l'ambiente, ben sapendo che saranno i prossimi mesi a dare una sentenza definitiva sul lavoro (e quindi sul futuro) dell'allenatore: la Coppa Italia è solo una guarnizione della torta e non può bastare, la prosecuzione in Champions un sogno che si può toccare con mano, ma il piatto principale è il secondo posto in classifica. Quello non può essere fallito, anzi andrebbe centrato senza precipitare ancor più giù dal Napoli.