Il Real Madrid ci prova per Lautaro Martinez. Dopo il Barcellona è l'altra grande di Spagna a tentare il colpo: come scrive Don Balon, i campioni di Spagna sono pronti a mettere sul piatto 10 milioni di euro netti a stagione per un contratto dalla durata di 5 anni. Il Toro, ex Racing, sta trattando il rinnovo coi nerazzurri, che fino a questo momento non vogliono superare i 5 milioni annui.