L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport non ha alcun dubbio su chi sia stato il migliore in campo per l'Inter nella sfida di ieri sera al Via del Mare. La pagella più alta, per la “Rosea”, la merita Denzel Dumfries.



Dumfries 7,5: ​“Porta un plus di fisicità e coraggio: la testata sul palo è solo un avviso al Lecce, poi il guizzo di pancia rovina del tutto la notte salentina”.