Se cercate incertezze e gambe tremolanti siete nel posto sbagliato. Questa non è roba per Alessandro Bastoni, difensore classe ’99 che all’esordio da titolare con la maglia dell’Inter gioca immediatamente da veterano a Marassi. Tutt’altro che scontato, nonostante la stagione di rodaggio con D’Aversa. Perché per passare dal Parma all’Inter e ritrovarsi a lottare per il vertice, dopo aver guadagnato la salvezza, serve coraggio e consapevolezza, oltre che qualità. Tutte doti che appartengono all’ex Atalanta, da anni nella lista dei centrali più promettenti del nostro calcio e adesso pronto a sbocciare definitivamente.



PERFETTO PER CONTE - Chi ben comincia è a metà dell’opera e Alessandro Bastoni ha sfruttato al meglio la prima chance che gli ha offerto Conte. Testa alta, intensità, un assist per Lautaro Martinez e un salvataggio feroce su Quagliarella. Partita impeccabile del classe ’99 che da terzo di sinistra ha dimostrato di poter essere molto più che una semplice alternativa a Skriniar. Merito dell’ampia visione di gioco e del preciso mancino che gli consente di pescare agevolmente il compagno meglio piazzato. Qualità che non possono passare inosservate agli occhi di Conte, che in più di una conferenza ha spiegato come i suoi difensori debbano necessariamente essere i primi registi della sua squadra.



IO NON PARTO - E pensare che proprio Bastoni anche questa estate ha rischiato di lasciare l’Inter per andare a giocare in prestito. Giulini lo ha chiesto con insistenza nell’affare Barella, si sarebbe accontentato anche di un prestito e l’Inter non era contraria al suo trasferimento in Sardegna. A bloccare tutto è stato lo stesso Bastoni, che una volta di più ha dimostrato enorme personalità nonostante i suoi 20 anni. Lo ha fatto presentandosi personalmente in sede e chiarendo a tutti di volersi giocare le proprie carte con Antonio Conte, perché convinto di aver raggiunto la giusta maturità per meritarsi l’Inter. In viale della Liberazione ha trovato tutte le porte aperte, Ausilio e Marotta lo hanno accontentato volentieri e adesso si godono, insieme a Conte, un’alternativa che ha tutto per trasformarsi, nel tempo, in titolare. Un altra pepita preziosa per Conte, che da adesso sa di poter contare su un altro pezzo da 90, perché oltre a Godin, de Vrij e Skriniar, c’è anche Bastoni.