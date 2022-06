Prestito e nient'altro, nessuna operazione fantasiosa da parte dell'Inter nel tentativo di riportare a Milano Romelu Lukaku, che nel frattempo si è dimostrato bravo e convincente nei dialoghi avuti con il Chelsea, visto che dal club inglese ha ottenuto quanto chiedeva. La palla è poi passata all'Inter, che dopo la prima offerta (5 milioni di euro) ha deciso di giocare a carte scoperte con il Chelsea.



In che modo? Spiegando al club inglese fino a che punto possono spingersi. Ecco perché nei prossimi giorni non è più atteso alcun rilancio. L'Inter ha chiarito al Chelsea di essere disposta ad arrivare fino a 8 milioni per il prestito e adesso si è messa in attesa dei "Blues", che probabilmente daranno una risposta all'inizio della prossima settimana.



Da Viale della Liberazione hanno sempre portato avanti la stessa linea: Lukaku si può fare solo a determinate condizioni, a patto che non sia un salasso e che non entrino calciatori nella stessa trattativa. Qualcosa di slegato potrà nascere, ma ogni trattativa dovrà camminare sulle proprie gambe. Il Chelsea presto farà sapere se riterrà sufficiente l'offerta nerazzurra e a quel punto Ausilio si regolerà di conseguenza. Quella di oggi è stata davvero l'ultima mossa da parte dei nerazzurri? Lo capiremo presto.