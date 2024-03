Inter, chi è il rigorista in assenza di Calhanoglu: ancora Lautaro Martinez o si cambia?

FA

L'Inter torna in campo a San Siro e affronta il Genoa nel posticipo della 27esima giornata di Serie A, una ghiotta occasione per allungare in classifica dopo la sconfitta della Juventus a Napoli. La vittoria contro il Grifone garantirebbe il +15 sui bianconeri di Massimiliano Allegri, Simone Inzaghi manda in campo l'undici migliore per ottenerla.



Il tecnico interista deve però fare a meno di una pedina preziosa come Hakan Calhanoglu, un'assenza che fa sorgere un punto interrogativo: chi si presenterà dal dischetto in caso di rigore per l'Inter?



SENZA IL CECCHINO - Il turco è primo indiscusso nelle gerarchie dei rigoristi dell'Inter di Inzaghi e i suoi numeri spiegano la sua posizione senza lasciare margini di dubbio: 16 rigori segnati su 16 calciati dal suo arrivo all'Inter, solo in questa stagione sono 9 su 9 (7 in campionato, 1 in Champions League e 1 in Supercoppa Italiana); più in generale, in carriera ne ha sbagliati solo 4 su 36. Contro il Genoa, però, non ci sarà e ci si chiede chi possa prendere il suo posto qualora i nerazzurri si vedessero assegnare il loro rigore numero 11 in questa Serie A.



Analizziamo le possibili soluzioni per l'Inter.