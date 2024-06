Inter: chi è Luka Topalovic, il prossimo 'Ilicic' che farà felice Inzaghi

Secondo quanto riscontrato da Calciomercato.com,, un obiettivo che, con ogni probabilità, andrà a rinforzare la prossima Primavera nerazzurra guidata da Andrea Zanchetta., ma il suo club attuale può vedersi riconosciuta una percentuale sulla futura rivendita.- che ha come idolo Ilicic -, mettendo a referto 37 presenze e due gol più 4 assist – tra tutte le competizioni - dalla sua posizione di centrocampista avanzato. Il suo esordio in Prva Liga - la massima divisione slovena – è arrivato nel maggio 2022 a soli 16 anni e due mesi, mentre nel corso della corrente annata è arrivato il debutto in Europa con due apparizioni nelle qualificazioni di Conference League. In nazionale ha già esordito con l'Under 19, con le aspettative di uno dei migliori talenti del paese, tanto che il Guardian lo ha inserito nella lista dei 50 giocatori più talentuosi nati nel 2006.

– schierato, solitamente, come trequartista in un 4-3-1-2, pur potendo agire anche da esterno alto a destra o a sinistra -(visto un’altezza pari a 187 cm), è cresciuto nei settori giovanili di Maribor e Bistrita, ma nel 2020 si è unito al Domzale club che, dopo le grandi prestazioni con la sua formazione U17, nel 2023 lo aveva blindato facendogli sottoscrivere un contratto da professionista con scadenza 2026