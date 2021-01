Internazionale di nome e di fatto., azienda di private equity specializzata in buyout e acquisizioni con sede a Londra. Dove vive, manager greco che sta seguendo in prima persona il dossier Inter., dopo essersi laureato in Business Administration all'Università di Economia e Commercio di Atene, Stathopoulos ha preso un Master in Business Administration all'Harvard Business School. Ha lavorato tre anni come consulente aziendale presso il Boston Consulting Group a Londra, per poi diventare, per cui oggi è membro del comitato esecutivo e presidente del comitato di gestione del portafoglio, in particolare è responsabile degli investimenti nell'area TMT (Technology, Media & Telecommunications). Inoltre è presidente del consiglio d'amministrazione di Cigierre, Dental Pro, Pharmathen e United Group; vicepresidente di Migros Turk; membro del consiglio d'amministrazione di Acuris, Advanced e Springer Nature.per 1,3 miliardi di euro nel 2011. In passato ha seguito la trattativa per l'ingresso (poi sfumato) di Bc Partners come socio di minoranza nella società che gestisce iDue anni fa Stathopoulos dichiarò in un'intervista al Financial Times: "Investire è soprattutto una questione di convinzione. Dobbiamo acquistare aziende che non solo crescono, ma hanno più livelli di crescita.I tifosi dell'Inter sperano che sarà davvero così, se l'affare andrà in porto.