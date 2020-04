Come riporta La Gazzetta dello Sport, Antonio Conte si è fatto sentire con la società in questi giorni anche su temi di mercato per l'Inter del futuro. In particolare, l'allenatore ha chiesto al club di non vendere nessuno dei tre difensori che considera titolari: vale per de Vrij, Skriniar e anche per Bastoni che vede in enorme crescita, mentre è considerato cedibile Diego Godin. Pronta la conferma di D'Ambrosio, che ha già trovato l'accordo per il rinnovo coi nerazzurri.