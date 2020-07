I sogni di rimonta sulla Juve sono ormai in archivio, l'inizia a pensare alla prossima stagione e a programmare le prossime mosse di mercato. Con un'idea chiara in testa: rinforzare il centrocampo. Tra le priorità dei nerazzurri c'è quella di proseguire l'opera di rinnovamento del reparto avviata la scorsa estate con Barella e Sensi e proseguita a gennaio con Eriksen,, nome cerchiato in rosso sulla lista degli obiettivi, ma con il corteggiamento al gioiello del Brescia sorge un problema:La mediana interista d'altronde è già numericamente intasata tra effettivi in rosa e rientranti dai prestiti,- Se Barella e Sensi sono certi di proseguire la loro avventura agli ordini di Conte, va verso questa direzione anche. Tanti interessamenti, ma da dopo il Siviglia non è arrivato nulla di concreto sulla scrivania di Marotta, complice anche la clausola rescissoria da 60 milioni di euro che ha frenato le pretendenti. E ora l'Inter studia il rinnovo del croato, perno negli schemi di Conte. Discorso diverso per, entrambi sacrificabili nei piani nerazzurri. Non si registrano movimenti particolari sull'ex Atalanta, mentre per l'uruguaiano si prospettava la possibilità di utilizzarlo come contropartita in eventuali scambi., tuttavia, terranno ai box l'ex Viola per un periodo tale da complicare lo sviluppo di situazioni in uscita in estate, rendendo possibile anche la permanenza visto il contratto fino al 2022.- E poi ci sono i cavalli di ritorno, due situazioni in più da gestire per Marotta. Il rientro didalera preventivato, ma è difficile che il belga possa restare per una nuova chance agli ordini di Conte e allora si cercano nuove soluzioni in uscita: l'ingaggio da 4,5 milioni di euro netti a stagione è insostenibile per i rossoblù e anche l'inserimento dinella trattativa non fa impennare le quotazioni del club sardo; discorso diverso per quanto riguarda, con i quali l'Inter potrebbe intavolare discorsi legati ao a. Non era preventivato invece il ritorno didalla Russia: il mancato riscatto da parte della, legato ancora ai nerazzurri da un contratto fino al 2022 ma decisamente fuori dai piani della società, costretta ora a cercare una nuova situazione per l'ex Sporting.- Merita un capitolo a parte. Il danese non si è ancora inserito nei meccanismi di Conte diventando un vero e proprio equivoco tattico e di mercato, visto l'investimento per strapparlo al Tottenham. Nulla è ancora stato deciso sul suo futuro e tutte le piste sono aperte, anche quella che porta all'addio: la decisione è rimandata al termine della stagione, quando Conte e la dirigenza si siederanno al tavolo per programmare la stagione 2020/21.in maglia nerazzurra: nelle ultime settimane ha preso corpo l'idea di prolungare per un altro anno il contratto dello spagnolo ex Fiorentina, decisivi saranno gli ultimi appuntamenti tra campionato ed Europa League per strappare il rinnovo.