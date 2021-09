a giugno 2022. Non è escluso che possa rinnovare anche per la prossima stagione, ma a cifre molto inferiori rispetto all'attuale ingaggio da 3,2 milioni di euro netti all'anno. Per fare da secondo a un nuovo estremo difensore, con i nerazzurri sulle tracce del camerunese André, in trattativa per prolungare il contratto in scadenza, seguito dal difensore slovacco Milan. Un altro difensore, l'olandese Stefanrappresenta una soluzione alternativa così come l'attaccante argentinoMartinez. Fra tutti questi il centrocampista Nicolò