La squalifica per la violazione delle regole anti-doping del portiere camerunese dell'Ajax, Andre Onana, terminerà ufficialmente il prossimo 4 novembre, ma come confermato dalla sentenza del TAS di Losanna, in questi casi ai calciatori viene concesso di tornare ad allenarsi con i propri club già da due mesi prima dell'effettiva riabilitazione all'attività agonistica. Il ragazzo oggi tornerà a fare quello che ama: giocare a calcio. La luce in fondo al tunnel per un portiere che ha tante richieste sul mercato e lascerà l’Olanda la prossima estate al naturale decorrere dei termini contrattuali.Il futuro di Onana potrebbe essere in Italia. L’Inter si è attivata da mesi su questo portiere di grande valore, i contatti con il suo entourage hanno portato a un principio d’intesa che però non è ancora stato tradotto in un vero e proprio pre-contratto.(ha il contratto in scadenza). Il club azzurro valuta e si informa, Marotta ha già guadagnato la pole ma ora deve chiudere. La partita è ancora aperta…