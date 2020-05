Secondo La Gazzetta dello Sport, l'Inter ormai è orientata ad aver scelto il vice di Samir Handanovic per la prossima stagione dopo i problemi avuti quest'anno tra Padelli, Berni e le alternative che non si sono dimostrate all'altezza. Dopo diverse valutazioni da parte della dirigenza si è deciso di riportare a Milano il giovane Andrei Radu, ex Primavera nerazzurro che ha fatto bene al Genoa prima di essere girato in prestito al Parma con l'arrivo di Perin.