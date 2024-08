Inter-Chiesa e la paura della Juventus: il piano per portarlo subito a Milano

Getty Images

Un countdown che prosegue senza sosta e la deadline fissata per il 30 agosto che si avvicina. La nuova Serie A è ai nastri di partenza ma il futuro diè ancora tutto da scrivere. Il classe 1997 è fuori dai piani di Thiago Motta e continua da allenarsi a parte, in attesa di definire dove proseguirà la sua carriera. L’ex Fiorentina guarderà da fuori la sfida tra lae il Como di domani, la gara che aprirà ufficialmente la stagione del club bianconero, e nel frattempo continuano a circolareentro la fine di questa sessione estiva di calciomercato.

Solo una questione di tempo. La linea della Juventus è ormai chiara e lo è da diverse settimane: Federico Chiesa è sul mercato e nel corso del segmento finale di trattative andrà per forza di cose trovata una soluzione. Il contratto del classe 1997 è in scadenza il 30 giugno 2025 e l’accordo per il rinnovo appare quasi impossibile. L’ex viola potrebbe dunque firmare con un nuovo club a parametro zero a partire dal 1° febbraio prossimo, con la Juve che vorrebbe evitare questo scenario e cederlo già in questa sessione di mercato.

La ricerca dell’Inter di un attaccante con le caratteristiche di Federico Chiesa è cosa nota, con il presidente Beppe Marotta che ieri, prima della sfida contro il Genoa terminata 2-2, aveva ammesso l’interesse per Gudmundsson, finito alla Fiorentina. Il club nerazzurro continua a monitorare il mercato a caccia di un’occasione, a patto che riesca a cedere Marko Arnautovic e Joaquin Correa: secondo quanto riferisce il quotidiano La Repubblica, se dovesse verificarsi questo scenario, la società meneghina potrebbe tornare con decisione su Chiesa ed andare all’assalto del classe ’97.

In casa Juventus si teme un possibile pre-accordo tra l’Inter e Federico Chiesa per la prossima stagione, quando sarà libero di poter firmare per un nuovo club. Uno scenario, che potrebbe portare i nerazzurri a tentare di arrivare al calciatore della Nazionale già in questa sessione. Per La Repubblica l’Inter potrebbe offrire 10 milioni di euro per strappare Chiesa a Madama e regalare a Simone Inzaghi il calciatore, che potrebbe completare il reparto con Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Mehdi Taremi.