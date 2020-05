L'Inter non abbandona la pista Chiesa. Questo è quanto scrive TuttoSport, che spiega come Marotta abbia tre carte da giocarsi per battere la concorrenza della Juventus., se si incastreranno le cessione di Icardi e Perisic, oltre alla mega operazione con il Barcellona per Lautaro Martinez,attualmente in prestito alla Fiorentina (senza diritto di riscatto), ase il Cagliari, come sembra, non riuscirà a riportarlo in Sardegna. L’Inter però potrebbe offrire anche Gagliardini e giovani con ingaggi alla portata dei viola, alcuni Primavera o, rispettivamente di proprietà di Genoa e Standard Liegi, ma entrambi destinati a tornare a Milano in virtù dei gentlemen’s agreement trovati fra le società al momento delle cessioni la scorsa estate. In soldoni, Marotta per arrivare alla valutazione di circa 60 milioni che la Fiorentina fa di Chiesa, potrebbe mettere sul piatto 30 milioni e un paio di contropartite (Dalbert, per esempio, a bilancio avrà un peso di 12 milioni a fine annata, Nainggolan 19.5).