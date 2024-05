Inter, ci siamo: oggi l’incontro Inzaghi-proprietà, tutti gli argomenti sul tavolo

Getty

, si è passati dal leoncino di Suning alla grande quercia di Oaktree,che in questi anni ha fatto fronte alle poche risorse economiche con competenza, coraggio e buone idee. Marotta, Ausilio e Baccin come le corde agli angoli delle strade più esposte alla bora, strumento di sostegno indispensabile a non interrompere la marcia.allenatore dell’ultimo triennio.

Ecco perché, subito dopo aver incontrato gli amministratori delegati, gli esponenti di Oaktree si sono affrettati per fare altrettanto con il tecnico nerazzurro, ritenuto importante tanto quanto la dirigenza. Già prima della fine del campionato,, da condurre con il solito criterio di sostenibilità, anche se da questo punto di vista Inzaghi si aspetta probabilmente un piccolo regalo di presentazione da parte della nuova proprietà.

Più che un faccia a faccia sarà un meeting, visto che tutto si svolgerà in presenza dell’intera dirigenza. Un modo per confrontarsi sulle esigenze e sulle linee guida, trovando una strategia comune e condivisa da tutti.Ecco,