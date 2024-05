Inter, Lautaro: "Milano è casa mia. L'Atletico? Ero inca***tissimo. Meglio la Champions della Stella Michelin"

Getty

Unsenza peli sulla lingua si è concesso in una lunga intervista a Dopcast, il vodcast di Diletta Leotta per "Mamma Dilettante". Il capitano e bombersi è presentato insieme alla moglie Agustina Gandolfo in una sorta di intervista doppia sulla vita a Milano e in nerazzurro della coppia. Nessuna risposta direttache l'argentino sta trattando con i nerazzurri, ma l'ennesima indicazione su come il legame con il club e con la città di Milano sia fortissimo."Il primo anno in Italia e all'Inter c'era Icardi. Giocavo poco, ho pensato anche di andare via e tornare in Argentina. Ero abituato a giocare sempre. È stato complicato, ma l'Inter mi ha dato una grande mano. Sempre".

"Avevo un carattere forte. Quando perdevo passavo ore e ore a non parlare con nessuno, neppure con lei e con i miei genitori. Agus c'è stata sempre, poi sono cambiato con la nascita dei miei figli. Quando torno a casa divento un altro. Ho capito che questo è uno sport, io gioco sempre per vincere chiaro, ma lascio tutto al campo. Il giorno dopo se ho perso in campo mi alleno di più, ma il tempo che passo con i miei figli devo dare loro il 100% e non il 70% perché perdo o pareggio"."Come sono tornato a casa dopo quel rigore sbagliato? Incazzatissimo".

"Milano è casa mia. Dal primo momento l'ho sentita così. Ho sentito da subito il calore dei tifosi e l'aiuto di chi lavora nel mondo Inter, per me è stato fondamentale. Mi sono sentito amato dal primo giorno"."Lo scorso anno è stato impegnativo. Faticoso. Avevo un problema alla caviglia, non ho fatto il Mondiale che volevo e dovevo decidere se operarmi o no. Non volevo più prendere antidolorifici e pasticche. Dopo la finale di Champions, siamo andati in Grecia. Ho spento il cellulare e mi sono riposato. Poi è nato Theo".

"Quando ero al Racing avevo tre proposte dall'Europa. L'Inter era la più interessata, la più concreta. Ho parlato tantissimo con Milito, Diego mi ha consigliato di venire qui. Parliamo sempre ogni settimana, è un grande amico che mi ha dato il 'calcio'"."Tu che pensi? Beh, Champions League. Ovvio che mi farebbe piacere la stella Michelin, ma non c’è paragone. Se avessi già vinto una Champions, sceglierei comunque di vincere ancora una Champions".