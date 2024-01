Inter, ci siamo per Taremi: non occupa lo slot da extracomunitario, il motivo

Mehdi Taremi sarà un nuovo giocatore dell'Inter a partire dal 1° luglio, salvo inaspettati dietrofront del giocatore o imprevisti clamorosi, come già accaduto al termine della sessione estiva del mercato con il Milan. L'attaccante del Porto, che diventerà il primo giocatore iraniano nella storia del club di Viale della Liberazione, ha accettato l'offerta della dirigenza nerazzurra di un biennale (con opzione per il 3° anno e possibile fuoriuscita dall'accordo con l'Inter dopo due anni) a 3 milioni netti a stagione più bonus alla firma, visto che si trasferirà dal club portoghese a parametro zero.



SLOT EXTRA? - L'Inter non avrà problemi per il passaporto: Taremi, infatti, non occuperà uno dei due slot da extracomunitario concessi per ogni stagione alle società di Serie A, perché da quest'estate diventerà comunitario grazie alle regole che in Portogallo permettono di ricevere la cittadinanza lusitana al 5° anno di fila nel campionato (obiettivo centrato).