Inter, arriva la scelta di Taremi: i dettagli

No a Turchia e no all'Arabia: Mehdi Taremi ha scelto l'Inter. Come riporta La Gazzetta dello Sport, questo è ciò che è emerso dall'ultimo vertice tra il club nerazzurro e l'entourage dell'attaccante iraniano in scadenza con il Porto. Taremi arriverà a Milano prendendo il posto di Sanchez, destinato ai saluti a fine stagione. Oltre a un bonus alla firma, prassi in questi casi, per Taremi sarebbe pronto un triennale da 3 milioni annui, con la possibilità di recedere dall’accordo con un anno di anticipo.