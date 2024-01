Taremi vede solo l'Inter: no a tutte le altre, prende forma l'accordo estivo

Redazione CM

Dopo il sorpasso della Juve su Tiago Djalò, l'Inter si è assicurata di evitare scossoni per gli altri due affari programmati per l'estate: c'è una base di accordo sia con Zielinski, sia con Taremi, centrocampista del Napoli e attaccante del Porto che hanno in programma di salutare i rispettivi club a scadenza di contratto e unirsi alla rosa di Simone Inzaghi al termine della stagione in corso. Nel caso dell'iraniano, attualmente impegnato in Qatar per la Coppa d'Asia, sono arrivate ulteriori conferme.



RIFIUTO ALLE ALTRE - Per Taremi sono arrivate diverse offerte da Arabia Saudita e Turchia, anche con argomenti economici più che convincenti: nessuna di queste ha superato l'Inter nelle preferenze del centravanti che anche il Milan ha cercato senza successo qualche mese fa. L'accordo con i nerazzurri dovrebbe andare a triplicare, più o meno, l'ingaggio percepito in Portogallo, portandolo intorno ai 3 milioni di euro annui per tre anni.



DECRETO CRESCITA SUPERATO - Un possibile ostacolo poteva essere rappresentato dall'abolizione del Decreto Crescita, che nel caso di Taremi va ad aumentare sensibilmente il costo al lordo dell'operazione, ma niente di insormontabile: la necessità di rinforzare il reparto offensivo, che per il momento rimane così com'è, sarà soddisfatta tra qualche mese.