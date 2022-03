Il pessimo primo tempo dell'Inter è spiegabile in due concetti, è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.



“Pessimo primo tempo dell’Inter. Per due ragioni. La prima è la solita: no Brozo, no party. Ogni volta che manca il croato esplode la dipendenza della squadra dalle sue geometrie, dalla sua calamita che attira ogni pallone. Non c’era contro il Sassuolo e l’Inter è naufragata, con un improbabile Barella playmaker. Stavolta Inzaghi ci ha provato con Vecino, restituendo il sardo alle sue funzioni di spinta, ed è andata ancora peggio. E qui subentra la seconda ragione: Juric ha chiuso ogni rubinetto nerazzurro. Mandragora su Vecino, Lukic su Calhanoglu, perfino Pobega su Bastoni. Come all’andata, Buongiorno rompe il tridente difensivo per aggredire Barella, coperto alle spalle da Vojvoda. Un’aggressione scientifica, perfettamente organizzata”.