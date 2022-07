Intervistato da UOL, l'ex difensore della Roma, Cicinho, ha giudicato severamente l'arrivo di Vidal al Flamengo.



"Vidal è un ottimo giocatore, ma al Flamengo non cambierà niente. Ha visto che postato un video mentre balla... È un ragazzo che sta arrivando alla fine della sua carriera. Secondo me è venuto per godersi una pensione, una vita da spiaggia. Si parla così tanto del fatto che Vidal avesse mercato, ma perché non è andato da qualche altra parte? Perché è andato al Flamengo? Credete sia per amore? State scherzando!”.