Nella lista della nuova Inter c'è anche il nome di Edinson Cavani. Ma secondo La Gazzetta dello Sport, le cifre pretese sono veramente importantissime; l'uruguaiano lascerà il PSG a fine contratto e ha ampia possibilità di scelta, non a caso tiene alta l’asticella della richiesta per il suo stipendio: un biennale da 12 milioni netti a stagione. Da mesi si parla dell’Atletico Madrid, l’onnipresente Inter è sempre vigile, ma anche nel suo caso non vanno sottovalutati ingressi in scena dal campionato inglese.