Nelle ultime ore ha fatto il giro del web e dei social network (sì, al netto del socialdown di ieri sera), un video che ritrae il centrocampista dell'Inter, Arturo Vidal in evidente stato di alterazione al termine di una serata con degli amici. Un video registrato in Italia, in cui il cileno prima sale su una moto che potrebbe non essere sua, poi sale sulla sua ferrari, perdendo più volte l'equilibrio fino a farsi convincere a sedersi sul sedile del passeggero.



Il video non è di questi giorni e si nota anche guardando attentamente le immagini, girate in Italia (il giocatore è in Cile con la sua nazionale) ed è sicuramente stato girato durante l'estate per l'abbigliamento sia di Vidal che dei suoi accompagnatori. L’Inter, riporta la Gazzetta dello Sport, era a conoscenza dei fatti e conferma che il video risale alla sera del 18 agosto, tre giorni prima dell’esordio in campionato con i giocatori che avevano un giorno libero, e che ha già affrontato la questione con il calciatore.