Mancano sempre meno ore all'appuntamento da non sbagliare per l'Inter di Simone Inzaghi per rimanere in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. La formazione nerazzurra si appresta a raggiungere l'Ucraina per affrontare lo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi per provare a riscattare il ko all'esordio col Real Madrid. Dall'infermeria arrivano buone notizie per il tecnico piacentino, che in occasione della rifinitura di stamattina ha ricevuto conferme sul pieno recupero di Joaquin Correa che si è allenamento regolarmente col resto del gruppo.



Corre verso la convocazione anche Arturo Vidal che, dopo il risentimento muscolare accusato prima del match di campionato contro il Bologna dello scorso 18 settembre, ha lavorato senza intoppi coi suoi compagni e dovrebbe dunque trovare spazio sull'aereo che alle 15 decollerà alla volta di Kiev.