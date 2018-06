Potrebbe esserci anche uno degli eroi del triplete tra i protagonisti dell'Inter del futuro.



Al centro del fitto dialogo instaurato nei giorni scorsi tra la società nerazzurra e il Genoa non ci sarebbero soltanto promettenti ragazzi dei rispettivi settori giovanili ma anche un veterano della nostra Serie A qual è Goran Pandev.



Secondo quanto racconta questa mattina l'edizione genovese di Repubblica, Luciano Spalletti avrebbe pensato al trequartista macedone come elemento di rincalzo per il proprio reparto avanzato. Un giocatore di classe ed esperienza che non avrebbe problemi nel fare l'alternativa a Mauro Icardi e Lautaro Martinez e che anzi accetterebbe di buon grado, nonostante un recente rinnovo di contratto col Grifone, l'idea di tornare ad indossare quella maglia lasciata sette stagioni fa.