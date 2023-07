L'Inter si muove e ha già messo alle spalle la delusione derivata dal mancato colpo Lukaku portando avanti con forza la trattativa per mettere immediatamente sotto contratto un colpo in fascia. Si tratta, a proposito di intrecci fra Inter e Juve, di Juan Cuadrado, esterno colombiano rimasto svincolato a fine stagione proprio dopo la fine del contratto con i bianconeri.



Numericamente Cuadrado va a ricoprire il posto lasciato libero da Bellanova con la trattativa che è partita nel corso della mattinata di oggi ed è molto vicina dall'essere chiusa. L'idea del club è quella di firmare, come riportato da Sky, un contratto con il colombiano della durata di un anno con scadenza 30 giugno 2024. L'accordo è a un passo per 2,5 milioni di ingaggio.