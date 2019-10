La situazione è piuttosto chiara: per Gabigol l'Inter chiede 30 milioni di euro, il Flamengo ne offre 22. La distanza è piuttosto ampia, ma una possibilità per ricucirla c'è. Secondo fcinternews, la via d'uscita potrebbe essere una prelazione concessa ai neroazzurri sull'acquisto di ​Reinier Jesus Carvalho, uno dei talenti in ascesa più interessanti del calcio sudamericano.