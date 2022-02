Il pareggio ottenuto contro il Napoli che è costatola vetta della classifica ha aperto tanti, tantissimi, spunti di riflessione per il proseguo della stagione partendo dall'apatia sottoporta di Lautaro, passando per il ruolo da trequartista di Edin Dzeko e finendo alle condizioni non ottimali di uno Stefan de Vrij in netta difficoltà. Eppure c'è un altro fronte da approfondire, soprattutto in vista dell'impegno di Champions League contro il Liverpool in cui Nicolò Barella non ci sarà perché squalificato, ed èche contro gli azzurri non è stato insufficiente, ma mai realmente dentro alla manovra nerazzurra.Il nostro pagellista, Pasquale Guarro, ha sintetizzato così la sua gara, da 6 in pagella: "Tra i centrocampisti è quello che inizia meglio, ma anche lui soffre l’intensità del Napoli e fatica a pulire palloni, cosa che di solito gli riesce molto bene". E infatti,Basti paragonare il doppio confronto con il Napoli senza soffermarsi al solo tabellino dove, rispetto all'andata con 1 gol e 1 assist all'attivo, Calhanoglu non ha impresso il proprio nome. C'è infatti di più, perché, nella gara di andata l'ex-Milan è stato molto più propositivo e presente anche in area di rigore svariando spesso anche in mezzo al campo. E le statistiche? 100% di tackle vinti contro lo 0% di sabato, 25% di duelli portati a termine contro lo 0 tentati ieri,e quasi il 90% di passaggi riusciti.che ha visto l'Inter scendere in campo in un tour de force di scontri più o meno diretti senza limiti fra gennaio e questo febbraio.È a conti fatti fra gol e assist (6 e 9 rispettivamente in stagione) il centrocampista dell'Inter più importante in fase di creazione insieme a Barella.. L'Inter dipende anche da lui, ma qual è il vero Calhanoglu?