Luciano Spalletti, allenatore dell'Inter, recupera Lautaro Martinez e Asamoah nel derby contro il Milan, entrambi squalificati in Europa League. In dubbio Joao Mario, con Borja Valero in vantaggio su Gagliardini in caso di forfait del portoghese. Joao Miranda va in panchina, dopo l'operazione per la frattura scomposta al setto nasale, mentre Brozovic torna dal 1' minuto. Insieme al croato potrebbe esserci Radja Nainggolan, che sta provando a recuperare dopo l'infortunio al polpaccio di 10 giorni fa.