L'attaccante argentino classe 2000 Facundo Colidio ha parlato ai microfoni di Clarin dei suoi primi due anni in Italia nelle giovanili dell'Inter.



CALCIO ITALIANO - "Quando sono arrivato qui ho sentito che era tutto diverso. Il primo anno ho dovuto adattarmi, perché il modo di giocare è diverso da quello argentino. È un calcio molto più tattico e fisico".



RUOLO - "I moduli cambiano spesso qui. Posso giocare 9 o con due punte. Ora, con diversi tornei e partite da giocare, in squadra ci sono diverse rotazioni e questo mi aiuta a sviluppare la mia posizione".



IDOLI - "Non ho un vero e proprio riferimento. Guardo molto il calcio e cerco sempre di imparare da tutti, è bello apprendere dai grandi".



ICARDI - "Mauro è un capocannoniere storico dell'Inter, il capitano, imparo molto da lui. Mi dà molti consigli. È la cosa migliore che mi sia capitata da quando sono arrivato in questo club. Avere un attaccante come lui come compagno di squadra è molto importante".



NAZIONALE - "Non sono in contatto con nessuno. Scaloni è un grande tecnico, almeno lo era con noi ai tempi dell'under 20. Ora è l'allenatore della nazionale maggiore ed è lui che decide. Io il prossimo 9 dell'Argentina? Per ora penso solo ad arrivare il più lontano possibile".