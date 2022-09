Intervistato da fcinter1908.it, l'ex difensore, Francesco Colonnese, si augura che l'Inter sia all'alba di un nuovo giorno, quella che lui definisce la "Fase 2”, ovvero quella della ripartenza



“I problemi sono tanti e sono già stati ampiamente analizzati da tutti. C'è stato il tempo per capire dove sono stati gli errori. Ora le parole servono a poco: bisogna avere calma e lucidità nelle decisioni e nell'analisi critica del momento. Ora non è tempo di processi, ma è tempo di inaugurare la fase 2: la ripartenza. La delusione è tanta, ma i processi non portano da nessuna parte. L'Inter ha un allenatore che sa benissimo cosa fare per migliorare, bisogna compattarsi per superare i problemi e solo il tempo dirà se le difficoltà verranno superate. Tutto l'ambiente e i tifosi devono essere un corpo unico. Inutile stare qui a dire cosa non va, bisogna riportare serenità a una squadra che adesso ne ha poca. Il progetto non può rompersi così in questo modo”.